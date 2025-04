In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II kassierte der FSV 20 Sargstedt (flex) am Wochenende eine üble Pleite gegen den Nienburg und ging 0:9 (0:7) vom Platz.

Sargstedt/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Marco Nathow hat am Sonntag vor 42 Zuschauern auf dem Sportplatz ganze neun Treffer kassiert. Die Partie endete 0:9 (0:7).

Gleich nach Spielstart schoss Dean Haisch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Julius Lindner (5.) erzielt wurde.

FSV 20 Sargstedt (flex) gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 5

Der Siegeszug der Nienburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jeffrey Focke im gegnerischen Tor. Lindner traf in Minute 21, Lucas Brauer in Minute 26, Julian Stöhr in Minute 27, Lucas Baer in Minute 35, Julian Stöhr in Minute 44 und Haisch in Minute 77. Spielstand 8:0 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Stöhr den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:9 verfestigte (83.). Damit war der Triumph der Nienburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV 20 Sargstedt (flex) – Nienburg

FSV 20 Sargstedt (flex): Stöpel – Thies, Natow, Kühnau, Dietel (7. Eckhardt), Kästner, Rheinschmitt, Roßmann, Hotopp

Nienburg: Effenberger – Lindner (46. Göth), Stöhr, Münzberg (55. Schuchardt), Günther (55. Unser), Baer, Brauer, Haisch, Focke (46. Volk)

Tore: 0:1 Dean Haisch (4.), 0:2 Julius Lindner (5.), 0:3 Julius Lindner (21.), 0:4 Lucas Brauer (26.), 0:5 Julian Stöhr (27.), 0:6 Lucas Baer (35.), 0:7 Julian Stöhr (44.), 0:8 Dean Haisch (77.), 0:9 Julian Stöhr (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Zuschauer: 42