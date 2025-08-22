Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem haushohen Endstand von 1:8 (1:4) verließ der SV Lok Aschersleben am Freitag den LokplatzPl.2. Der SV Stahl Thale fuhr siegreich nach Hause.

Aschersleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Hagen Kitzmann hat am Freitag vor 25 Zuschauern auf dem LokplatzPl.2 ganze acht Treffer einstecken müssen. Das Spiel endete 1:8 (1:4).

Diego Könnecke (SV Stahl Thale e.V.) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Könnecke den Ball ins Netz (9.).

SV Lok Aschersleben liegt 0:2 zurück – 9. Minute

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Matti Constantin Schneidewind. Leon Serafin konnte gleich zwei mal in Minute 27 und 40 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Lok Aschersleben. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Ascherslebener zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Cesc Könnecke traf für Thale in Minute 48, Diego Könnecke in Minute 51 und Mika Gohlke in Minute 56. Spielstand 7:1 für den SV Stahl Thale.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der SV Lok Aschersleben e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Stahl Thale e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Louis Matthias Maurer, den Ball ins Netz zu befördern (77.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV Lok Aschersleben rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – SV Stahl Thale

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Göring, Böckler, Scherf, Stopin, Y. Ivanchenko, Müller, Miroshnichenko, Z. Ivanchenko (28. Stemmler), Gurr, Thon (21. Fricke)

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Könnecke, Leifholz, Quasthoff, Serafin, Schröder, Maurer, Grasemann, Gohlke, Böhnstedt, Ilgeroth

Tore: 0:1 Diego Könnecke (3.), 0:2 Diego Könnecke (9.), 0:3 Leon Serafin (27.), 0:4 Leon Serafin (40.), 1:4 Kyrylo Stopin (44.), 1:5 Cesc Könnecke (48.), 1:6 Diego Könnecke (51.), 1:7 Mika Gohlke (56.), 1:8 Louis Matthias Maurer (77.); Schiedsrichter: Florian Köthe (Staßfurt); Zuschauer: 25