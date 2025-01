Zilly/MTU. Die Begegnung zwischen dem TSV Zilly 1911 und der SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg auf und entschieden das Match am Ende mit 1:2 (0:0) für sich.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Michael Eitz (Danstedt) eine Gelbe Karte an die Gäste (32.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Max Feja (TSV Zilly 1911 e.V.) netzte in der 5. Minute der zweiten Spielhälfte (50.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Dian Nicky Gülzow den Ball ins Netz (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2024, 18.45 Uhr

Austragungsort: Zilly

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der TSV Zilly 1911 e.V. steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Fabian Christian Schmidt (Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Ilsenburger Mannschaft erzielen (82.). Die Osterwiecker sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Zilly 1911 – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

TSV Zilly 1911: Conrad (46. Fährmann) – Niemeyer, Lüttge, Kohn (59. Siebert), Prengel, Siegmund, Helmholz, Krzizak (36. Feja), Buchold (55. Seiler), Ernst (24. Böse), Simon

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Gülzow (59. Waldmann), Knochen, Schipp (40. Gebhardt), Munzke (17. Hotopp), Thormann (40. Schmidt), Bertram, Riethmüller, Kuthe (71. Kretzschmar), Schumann, Riemenschneider

Tore: 1:0 Max Feja (50.), 1:1 Dian Nicky Gülzow (52.), 1:2 Fabian Christian Schmidt (82.); Schiedsrichter: Michael Eitz (Danstedt); Zuschauer: 101