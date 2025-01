Ballenstedt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 27 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Ballenstedter waren den Gästen aus JSG mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Janek-Elias Einicke (FSV Askania Ballenstedt (Flex)) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Wernigerode kassierte zweimal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis (29.). Das zweite Tor konnten die Ballenstedter in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Felix Wenzel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.11.2024, 11.30 Uhr

Austragungsort: Ballenstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

75. Minute: FSV Askania Ballenstedt (Flex) baut Führung auf 2:0 aus

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FSV Askania Ballenstedt (Flex) steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Marian Müller Weidenbach den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (89.). Damit war der Erfolg der Ballenstedter entschieden.

Aufstellung und Statistik: FSV Askania Ballenstedt (Flex) – JSG Wernigerode

FSV Askania Ballenstedt (Flex): Wegener – Müller Weidenbach, Portius, Jacobs, Einicke (83. Galle), Wesemann (46. Krause), Kepke, Wenzel (87. Zermann), Radacz, Bendzko, Meves

JSG Wernigerode: Pönitz – Herbst, Stahl, Reinhardt, Beqiri (40. Rautenstein), Genten, Hahne, Bogumil (32. Asemerom), Hinze, Zilling, Beck

Tore: 1:0 Janek-Elias Einicke (11.), 2:0 Felix Wenzel (75.), 3:0 Marian Müller Weidenbach (89.); Schiedsrichter: Steffen Köhler (Schlanstedt); Zuschauer: 27