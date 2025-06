Am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II glückte dem FSV Askania Ballenstedt (Flex) ein 3:2 (0:2)-Triumph über den SV Einheit Bernburg.

Am Sonntag haben sich der FSV Askania Ballenstedt (Flex) und der SV Einheit Bernburg geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:2). Ballenstedt – Bernburg: Nachdem der FSV Askania Ballenstedt (Flex) an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 3:2 (0:2).

Nach 13 Minuten schoss Florian Hellmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Bernburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 30 wurde ein weiteres Tor durch Lucas Henze erzielt.

FSV Askania Ballenstedt (Flex) liegt 0:2 zurück – 30. Minute

Ballenstedt war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 23 schoss und traf (52.). Der Beginn eines Comebacks. 26 Minuten später legte das Team von Mario Kleindienst nach und netzte ein weiteres Mal ein (78). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.06.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Ballenstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 15

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Knödel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Ballenstedter Team den Sieg zu verschaffen (88.). Die Gegner vom FSV Askania Ballenstedt (Flex) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Askania Ballenstedt (Flex) – SV Einheit Bernburg

FSV Askania Ballenstedt (Flex): Wegener – Müller Weidenbach (46. Welter), Knödel, Radacz, Kepke, Lämmerhirt (61. Krause), Wesemann, Jacobs, Portius, Meves, Zermann (46. Bendzko)

SV Einheit Bernburg: Kaufmann – Hammermann, Henze, Schaaf, Popp, Richter, Kupka, Bartel, Fricke, Querfurt, Hellmann (22. Meißner)

Tore: 0:1 Florian Hellmann (13.), 0:2 Lucas Henze (30.), 1:2 Luca Stefan Radacz (52.), 2:2 Felix Knödel (78.), 3:2 Felix Knödel (88.); Schiedsrichter: Danilo Köhler (Quedlinburg); Zuschauer: 25