Eine herbe Schlappe erlitt die SG Sargstedt / Germania HBS II an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den SV Plötzkau 1921. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 40 Zuschauern mit 1:5 (1:2).

Sargstedt/MTU. Die 40 Zuschauer auf dem Sportplatz haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SG Sargstedt / Germania HBS II ein ernüchterndes 1:5 (1:2) hinnehmen musste.

Leon Fischer (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Plötzkauer legten in der 42. Minute nach. Diesmal war Tim Gelbke der Torschütze.

Minute 42: SG Sargstedt / Germania HBS II mit 0:2 im Rückstand

Es sah nicht gut aus für die SG Sargstedt / Germania HBS II. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Halberstädter zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Leon Fischer traf für Plötzkau gleich mehrmals in Minute 72 und 76. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Fischer, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+3). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die SG Sargstedt / Germania HBS II rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Plötzkau 1921

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Abazid, Hotopp (27. Henning), Michl, Rheinschmitt (35. Kühnau), Herbst (66. Albrecht), Camara, Richter, Hartmann (74. Schindler), Natow (58. Roßmann), Holstein

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fricke, Küstermann, Fütz, Fischer, Wenzel (76. Häckert), Meißner (46. Radicke), Gelbke, Popp, Landgraf, Querfurt

Tore: 0:1 Leon Fischer (25.), 0:2 Tim Gelbke (42.), 1:2 Kevin Herbst (45.), 1:3 Leon Fischer (72.), 1:4 Leon Fischer (76.), 1:5 Leon Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Lenny-Lucien Peschel (Deersheim); Zuschauer: 40