Die JSG Wernigerode hatte am Donnerstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II mit 1:4 (0:0).

Wernigerode/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Daniel Stechhahn. Der Trainer von JSG musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:0)-Niederlage gegen Sargstedt beobachten.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Ole Schindler (SG Sargstedt / Germania HBS II) netzte in der 10. Minute der zweiten Halbzeit (55.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Halberstädter legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Alexander Michl der Torschütze (58.).

JSG Wernigerode liegt 0:2 zurück – 58. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Wernigerode steckte einmal Gelb ein. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Marius Enge konnte in Minute 68 einnetzen. Es lief nicht gut für die JSG Wernigerode. In Minute 72 gelang es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Michl den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (81.). Damit war der Triumph der Halberstädter gesichert. In Spielminute 88 handelte sich die SG Sargstedt / Germania HBS II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SG Sargstedt / Germania HBS II

JSG Wernigerode: Berger – Asemerom, C. Stechhahn, Dübner (64. Bartkowiak), Hahne, Schulz, Freystein, Fuchs (30. Buchold), C. Stechhahn, Wypior, Turk (64. Michaelis)

SG Sargstedt / Germania HBS II: Holstein – Henning (46. Enge), Abazid, Natow (32. Schindler), Simon, Michl, Hotopp (46. Camara), Richter, Hartmann, Kühnau (36. Neumann), Herbst (46. Kurzbach)

Tore: 0:1 Ole Schindler (55.), 0:2 Alexander Michl (58.), 0:3 Marius Enge (68.), 1:3 Hannes Buchold (72.), 1:4 Alexander Michl (81.); Schiedsrichter: Michael Wollheim (Timmenrode); Zuschauer: 32