Am 3. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II gelang der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode ein 4:3 (3:2)-Heimsieg über den Nienburg.

Quedlinburg/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der Nienburg am Sonntag 4:3 (3:2) getrennt.

Max Ziesing traf für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Marek Rosplesch der Torschütze (13.).

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode führt in Minute 13 mit 2:0

Tor Nummer drei schoss Tommy Antonio Schielke für Nienburg (19.). Es blieb spannend. Julian Stöhr (Nienburg) und Louis Heinrich Jackisch (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) trafen in Minute 24 und 39. Joey Ziebell traf für Nienburg (66). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Unmittelbar darauf gelang es Wayne Odhiambo Beti, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder zu entscheiden (71.). Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – Nienburg

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Prochotta – Rosplesch (66. Brauns), Ziesing (85. Schiersch), Elsner, Beti, Fischer (83. Beyer), Nowak, Gabriel, Jackisch (73. Hartrampf), Meyer (46. Zweckinger), Melms

Nienburg: Schumann – Schielke (60. Kinzelt), Lorenz, Stöhr, Rosenberger, Schneider, Brett, Lindner (38. Haisch), Kahlo (53. Kasties), Ziebell, Rückriem

Tore: 1:0 Max Ziesing (11.), 2:0 Marek Rosplesch (13.), 2:1 Tommy Antonio Schielke (19.), 2:2 Julian Stöhr (24.), 3:2 Louis Heinrich Jackisch (39.), 3:3 Joey Ziebell (66.), 4:3 Wayne Odhiambo Beti (71.); Schiedsrichter: Rainer Schäl (Stapelburg); Zuschauer: 68