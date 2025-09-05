Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem unglaublichen 7:1 (3:1) fegte das Team der SG Sargstedt / Germania HBS II den SV Lok Aschersleben am Freitag vom Platz.

Sargstedt/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat die SG Sargstedt / Germania HBS II nach einem klaren Rückstand den SV Lok Aschersleben mit einem 7:1 (3:1) bezwungen.

Nach lediglich 14 Minuten schoss Jannis Göring das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Ascherslebener konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Marius Enge der Torschütze (16.).

Minute 16 SG Sargstedt / Germania HBS II und SV Lok Aschersleben im Gleichstand – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Sargstedts Jannis Jürgen Natow konnte seinem Team in Minute 22 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Aschersleben. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 18 (53.), Spieler Nummer 26 (57.) und Spieler Nummer 8 (66.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Enge, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:1 zu festigen (86.). Die SG Sargstedt / Germania HBS II sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Lok Aschersleben

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Abazid (46. Schindler), Michl, Enge, Richter (71. Roßmann), Hotopp, Henning (41. Hartmann), Natow, Kühnau (37. Holstein), Herbst (54. Kurzbach), Albrecht

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Miroshnichenko, Scherf, Breyer, Göring, Block, Gurr (27. Schimpff), Ivanchenko, Stopin, Stemmler (33. Fricke), Ivanchenko (21. Thon)

Tore: 0:1 Jannis Göring (14.), 1:1 Marius Enge (16.), 2:1 Jannis Jürgen Natow (22.), 3:1 Kevin Herbst (42.), 4:1 Kevin Herbst (53.), 5:1 Michel Pascal Hartmann (57.), 6:1 Justin Luca Holstein (66.), 7:1 Marius Enge (86.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 36