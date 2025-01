Zilly/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Osterwiecker Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem SV Einheit Bernburg verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Hannes Buchold (TSV Zilly 1911 e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Einheit Bernburg kassierte zweimal Gelb (46.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bernburger revanchieren: In Minute 53 wurde das Gegentor durch Tyler Wenzel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zilly

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

53. Minute TSV Zilly 1911 auf Augenhöhe mit SV Einheit Bernburg – 1:1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg e.V. steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Einheit Bernburg noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Torben Kathe (Bernburg) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 92 handelte sich der TSV Zilly 1911 noch eine Gelbe Karte ein. Der TSV Zilly 1911 sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Zilly 1911 – SV Einheit Bernburg

TSV Zilly 1911: Fährmann – Lüttge, Conrad, Fischer, Feja, Siegmund, Krzizak, Vogt, Simon, Buchold, Kohn

SV Einheit Bernburg: Meißner – Hammermann, Wenzel, Doley, Kupka, Kathe, Lill, Schaaf, Hellmann, Richter, Gelbke

Tore: 1:0 Hannes Buchold (2.), 1:1 Tyler Wenzel (53.), 1:2 Torben Kathe (90.+2); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Zuschauer: 25