Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TSV Rot-Weiß Zerbst und NSG Gräfenhainichen am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III.

Zerbst/anhalt/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem TSV Rot-Weiß Zerbst und NSG Gräfenhainichen. 73 Zuschauer verfolgten das Spiel im Fr.-L.-Jahn Stadion Pl.2. Schiedsrichter Jan Fronske (Dessau-Roßlau) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sieben Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

0:0 im Duell zwischen TSV Rot-Weiß Zerbst und NSG Gräfenhainichen –

Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Gräfenhainichen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hanuszkiewicz, Schmitz, Friedrich, Abdulrahman (64. Henning), Pötzschke, Geilich, Nehring, Albrecht, Hänsel, Hahn

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Stockmann, Simon, Plonski, Schindler (66. Brückner), Lüdtke (46. Jaschinski), Effenberger (78. Berger), Brückner, Gebele (46. Kienitz), Schmidt, Störer

; Schiedsrichter: Jan Fronske (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 73