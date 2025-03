Für den Gastgeber TSV Rot-Weiß Zerbst endete das Spiel gegen die JSG Lutherkicker am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Zerbst/anhalt/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen dem TSV Rot-Weiß Zerbst und der JSG Lutherkicker mit einem Unentschieden.

Nach 15 Minuten schoss Vincent Geilich das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 11

TSV Rot-Weiß Zerbst und JSG Lutherkicker – 1:1 in Minute 62

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst musste dreimal Gelb hinnehmen. Die JSG Lutherkicker spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Danilo Hartwig-Ballmann.

In Minute 62 fiel das letzte Tor der Partie. 17 Minuten nach der Pause gelang es Dominik Christopher Rath, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die JSGer zu erlangen (62.).

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – JSG Lutherkicker

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Becker, Syring (68. Henning), Geilich, Nehring, Pötzschke, Tanasi, Schmitz, Teucherdt (46. Krüger), Abdulrahman, Albrecht

JSG Lutherkicker: Ritter – Dorn, Kießling (46. Müller), Schmidt (35. Grabo), Alhamwi, Gholami (76. Hassani), Rath, Wagner, Mateus, Jentzsch, Sommer

Tore: 1:0 Vincent Geilich (15.), 1:1 Dominik Christopher Rath (62.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Zuschauer: 37