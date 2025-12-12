Kein Punktgewinn für 1. FC Bitterfeld-Wolfen: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen die SG 1948 Reppichau einstecken.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und die SG 1948 Reppichau am Freitag 2:3 (0:2) getrennt.

Tim Wollmerstädt (SG 1948 Reppichau) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Wollmerstädt (22.) erzielt wurde.

1. FC Bitterfeld-Wolfen sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 22

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Kai Kozlowski/Bitterfeld-Wolfen (76.), gefolgt von Kilian Konicki (1. FC Bitterfeld-Wolfen) in Minute 90.+2. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Bereits eine Minute darauf konnte Niels De Wispelaere (Reppichau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Reppichauer Elf erzielen (90.+3). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SG 1948 Reppichau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Giss (72. Toldea), Schröter, Hartung, Marku (27. Schlömer), Konicki, Kozlowski, Seidel (62. Baum), Brand

SG 1948 Reppichau: Storm – Pelz, Gassner, Ehrenberg, Bachmann, De Wispelaere, Stock, Wollmerstädt (45. Marx), Wartemann

Tore: 0:1 Tim Wollmerstädt (11.), 0:2 Tim Wollmerstädt (22.), 1:2 Kai Kozlowski (76.), 2:2 Kilian Konicki (90.+2), 2:3 Niels De Wispelaere (90.+3); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20