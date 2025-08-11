Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erzielte der Heimverein NSG Wa-Mi-Dessau 97 gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein 2:2 (2:2)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen haben sich am Freitag in einer packenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:2).

Luca Seelig (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Kilian Konicki (22.) erzielt wurde.

NSG Wa-Mi-Dessau 97 liegt 0:2 zurück – 22. Minute

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 30. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 2:1 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Der Ausgang des Matches ist schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Justin Meßing den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Dessauer Team erzielte (45.). Die Dessauer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Wa-Mi-Dessau 97 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

NSG Wa-Mi-Dessau 97: Kirsch – Rettig (28. Meßing), Zuchowski (70. Bauermeister), Tanz (56. Wille), Wolter, Noth, Bahn, Grabow, Poniedzialek, Benedix

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Schröter, Bruder, Hartung, Marku (56. Bruckhaus), Brand, Konicki, Kozlowski, Rohde, Seelig, Busch

Tore: 0:1 Luca Seelig (18.), 0:2 Kilian Konicki (22.), 1:2 Lukas Paff (30.), 2:2 Justin Meßing (45.); Schiedsrichter: Max Müller (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 39