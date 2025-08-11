Ergebnis 2. Spieltag 2:2 – Unentschieden zwischen NSG Wa-Mi-Dessau 97 und 1. FC Bitterfeld-Wolfen
Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erzielte der Heimverein NSG Wa-Mi-Dessau 97 gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein 2:2 (2:2)-Unentschieden.
Dessau-Roßlau/MTU. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen haben sich am Freitag in einer packenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:2).
Luca Seelig (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Kilian Konicki (22.) erzielt wurde.
NSG Wa-Mi-Dessau 97 liegt 0:2 zurück – 22. Minute
Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 30. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 2:1 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 16.08.2024, 18.30 Uhr
- Austragungsort: Dessau-Roßlau
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III
- Spieltag: 2
Der Ausgang des Matches ist schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Justin Meßing den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Dessauer Team erzielte (45.). Die Dessauer sind somit auf Platz eins.
Aufstellung und Statistik: NSG Wa-Mi-Dessau 97 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen
NSG Wa-Mi-Dessau 97: Kirsch – Rettig (28. Meßing), Zuchowski (70. Bauermeister), Tanz (56. Wille), Wolter, Noth, Bahn, Grabow, Poniedzialek, Benedix
1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Schröter, Bruder, Hartung, Marku (56. Bruckhaus), Brand, Konicki, Kozlowski, Rohde, Seelig, Busch
Tore: 0:1 Luca Seelig (18.), 0:2 Kilian Konicki (22.), 1:2 Lukas Paff (30.), 2:2 Justin Meßing (45.); Schiedsrichter: Max Müller (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 39