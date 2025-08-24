Ein 2:2 (1:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von TSV Rot-Weiß Zerbst und JSG Lutherkicker am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III.

Zerbst/anhalt/MTU. Am Sonntag haben sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und die JSG Lutherkicker ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Uwe Steiner (Dessau-Roßlau) drei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Zerbster (2., 25., 26., 29.). Jannes Hänsel (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die JSGer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Finley Helmut Polley den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Rot-Weiß Zerbst gegen JSG Lutherkicker – 78. Minute

Unentschieden. Zerbsts Pascal Teucherdt konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Bereits zwei Minuten später konnte Lucas Mrasek (JSG) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erzielen (90.). Die Zerbster sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – JSG Lutherkicker

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hanuszkiewicz (82. Teucherdt), Hahn, Friedrich, Schmitz (60. Krüger), Geilich, Rauschenbach (60. Nehring), Pötzschke, Albrecht, Schöne (60. Abdulrahman), Hänsel

JSG Lutherkicker: Ritter – Giersch, Mateus, Hassani (46. Grabo), Mrasek, Kautzsch (46. Polley), Dorn, Müller (46. Sommer), Ganze, Müller (46. Haberzeth), Sprenger

Tore: 1:0 Jannes Hänsel (36.), 1:1 Finley Helmut Polley (78.), 2:1 Pascal Teucherdt (88.), 2:2 Lucas Mrasek (90.); Schiedsrichter: Uwe Steiner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 75