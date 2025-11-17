Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erzielte der Gastgeber Dessauer SV 97 gegen die NSG Waldersee/Mildensee ein 4:4 (1:3)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Der Dessauer SV 97 und die NSG Waldersee/Mildensee haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 4:4 (1:3).

Nach lediglich zwölf Minuten schoss Jeremy Gladosch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Elias Kern (24.) erzielt wurde.

Dessauer SV 97 liegt 0:2 zurück – Minute 24

Die Dessauer konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Etienne Presche traf in der 41. Minute. Dann waren die zurückliegenden Dessauer dran: Tim Lukas Eßbach verschaffte seinem Team drei weitere Tore (45.+1., 58., 67.). Unentschieden. Die Dessauer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Kern traf in Spielminute 90 zum zweiten Mal. In der Spielminute 40 griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Waldersee/Mildensee kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für die NSG Waldersee/Mildensee.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Schon eine Minute später konnte Eßbach (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erzielen (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Waldersee/Mildensee

Dessauer SV 97: – (28. Miertsch), Eßbach

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Wünsche, Rücker, Presche (81. Schmidt), Rintelmann (46. Appelt), Wille (26. Benedix), Meiling, Kern, Noth, Richter (46. Klausner), Gladosch

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (12.), 0:2 Elias Kern (24.), 0:3 Etienne Presche (41.), 1:3 Tim Lukas Eßbach (45.+1), 2:3 (58.), 3:3 (67.), 3:4 Elias Kern (90.), 4:4 Tim Lukas Eßbach (90.+1); Schiedsrichter: Andreas Behling (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 22