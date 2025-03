Der United 4 Lions (Brehna) unter Leitung von Coach Marcel Donath feierte ein überlegenes Ergebnis über den TSV Rot-Weiß Zerbst mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III-Partie.

Brehna/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den Besuchern der Sportanlage geboten. Die Brehnaer setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Zerbst durch.

Gleich nach Anpfiff schoss Franz Thomas Reinhardt das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Dominik Janas (16.) erzielt wurde.

16. Minute: United 4 Lions (Brehna) mit 2:0 Vorsprung

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Brehnaer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marcel Donath im gegnerischen Tor. Florian Bau traf in Minute 64 und Janas in Minute 66. Spielstand 4:0 für den United 4 Lions (Brehna).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Brehna

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Elias Rathmann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (90.). Damit war der Erfolg der Brehnaer gesichert.

Aufstellung und Statistik: United 4 Lions (Brehna) – TSV Rot-Weiß Zerbst

United 4 Lions (Brehna): Reichert – Laube, Dubiel (32. Schäpe), Janas, Fiala, Reinhardt, Reißauer (27. Bau), Pechstedt (46. Rathmann), Donath

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Abdulrahman, Teucherdt (27. Henning), Friedrich (46. Schmidt), Syring, Tanasi, Pötzschke, Schmitz, Albrecht

Tore: 1:0 Franz Thomas Reinhardt (3.), 2:0 Dominik Janas (16.), 3:0 Florian Bau (64.), 4:0 Dominik Janas (66.), 5:0 Elias Rathmann (90.); Schiedsrichter: Jens Nitsche (Zörbig)