Der NSG Gräfenhainichen glückte es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 5:2 (3:1) zu besiegen. 50 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Gräfenhainichen/MTU. Die NSG Gräfenhainichen und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 5:2 (3:1).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Elias Alexander Brückner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Gräfenhainicher konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Sandro Seidel der Torschütze (14.).

NSG Gräfenhainichen und 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1 in Minute 14

Tor Nummer drei schoss Sean-Anthony Effenberger für Gräfenhainichen (18.). Es blieb spannend. Pit Stockmann (Gräfenhainichen) traf in Minute 35. Linus Willy Hannusch traf für Gräfenhainichen (46). Jonas Brand traf für Bitterfeld-Wolfen (71). Spielstand 4:2 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Hannusch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:2 ausbaute (79.). Damit war der Erfolg der Gräfenhainicher entschieden. Die Gräfenhainicher sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – L. A. Brückner, E. A. Brückner, Jaschinski (76. Zimmermann), Effenberger (46. Hannusch), Vetter (46. Thomae), Störer (46. Grimm), Plonski, Schindler, Stockmann, Gebele (46. Kluger)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Giss, Seelig, Marku, Brand, Seidel, Loschwitz, Hartung (41. Toldea), Schröter, Kietz, Kozlowski

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (4.), 1:1 Sandro Seidel (14.), 2:1 Sean-Anthony Effenberger (18.), 3:1 Pit Stockmann (35.), 4:1 Linus Willy Hannusch (46.), 4:2 Jonas Brand (71.), 5:2 Linus Willy Hannusch (79.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Zuschauer: 50