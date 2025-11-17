Für den Gastgeber TSV Rot-Weiß Zerbst endete das Spiel gegen die NSG Gräfenhainichen am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Zerbst/anhalt/MTU. Im Fr.-L.-Jahn Stadion Pl.2 haben 73 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem TSV Rot-Weiß Zerbst und der NSG Gräfenhainichen verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Jan Fronske (Dessau-Roßlau) ausgesprochen. Insgesamt sieben Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

TSV Rot-Weiß Zerbst und NSG Gräfenhainichen im Gleichstand – 0:0

Die Zerbster sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Gräfenhainichen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Schmitz, Nehring, Pötzschke, Hänsel, Abdulrahman (64. Henning), Geilich, Hahn, Friedrich, Albrecht, Hanuszkiewicz

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Störer, Lüdtke (46. Jaschinski), Effenberger (78. Berger), Schmidt, Simon, Schindler (66. Brückner), Gebele (46. Kienitz), Brückner, Stockmann, Plonski

; Schiedsrichter: Jan Fronske (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 73