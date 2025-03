In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III kassierte die CfC Germania 03 am Wochenende eine bittere Pleite gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Köthen/MTU. Im Stadion Rüsternbreite Pl.2 wurden die Fans der CfC Germania 03 am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper Jamie Justin Kurby durch die Lappen. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Kilian Konicki für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Bitterfeld-Wolfener legten in der 37. Spielminute nach. Diesmal war Nils Rohde der Torschütze.

37. Minute: CfC Germania 03 liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Bitterfeld-Wolfener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Torsten Seidel im gegnerischen Tor. Rohde traf in Minute 41, Jamie Dylan Loschwitz in Minute 54 und Kai Kozlowski in Minute 78. Spielstand 5:0 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Bereits drei Minuten darauf konnte Kozlowski (Bitterfeld-Wolfen) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 0:6 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz. In Spielminute 85 handelte sich die CfC Germania 03 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: CfC Germania 03 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

CfC Germania 03: Kurby – L. Kluth (46. L. Kluth), Safizada, El Mahmud, Schwaneberg, Kovács, Kutscher, Ernst, Hübner

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Rohde, Kozlowski, Brand, Konicki, Schlömer (16. Loschwitz), Schröter (33. Marku), Busch (83. Baum), Stückroth

Tore: 0:1 Kilian Konicki (2.), 0:2 Nils Rohde (37.), 0:3 Nils Rohde (41.), 0:4 Jamie Dylan Loschwitz (54.), 0:5 Kai Kozlowski (78.), 0:6 Kai Kozlowski (81.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 28