Mit einer Niederlage für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete der 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die SG 1948 Reppichau mit 2:3 (0:2).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und die SG 1948 Reppichau haben sich am Freitag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:3 (0:2).

Tim Wollmerstädt traf für die SG 1948 Reppichau in Minute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Wollmerstädt den Ball ins Netz (22.).

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Kai Kozlowski/Bitterfeld-Wolfen (76.), gefolgt von Kilian Konicki (1. FC Bitterfeld-Wolfen) in Minute 90.+2. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Niels De Wispelaere den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Reppichau sicherte (90.+3). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SG 1948 Reppichau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Schröter, Hartung, Marku (27. Schlömer), Kozlowski, Brand, Giss (72. Toldea), Seidel (62. Baum), Konicki

SG 1948 Reppichau: Storm – Wollmerstädt (45. Marx), Pelz, Gassner, Ehrenberg, Bachmann, Wartemann, De Wispelaere, Stock

Tore: 0:1 Tim Wollmerstädt (11.), 0:2 Tim Wollmerstädt (22.), 1:2 Kai Kozlowski (76.), 2:2 Kilian Konicki (90.+2), 2:3 Niels De Wispelaere (90.+3); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20