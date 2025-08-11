Für die NSG Wa-Mi-Dessau 97 endete der 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die JSG Lutherkicker mit 1:2 (1:2).

Mohamad Alhamwi (JSG Lutherkicker) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die JSGer konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Damien Simon der Torschütze (13.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2024, 18.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 7

Minute 13 NSG Wa-Mi-Dessau 97 auf Augenhöhe mit JSG Lutherkicker – 1:1

Noch während der ersten Spielhälfte gelang es Paul Zager, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit dem JSGer Team den Sieg zu verschaffen (23.). Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Wa-Mi-Dessau 97 – JSG Lutherkicker

NSG Wa-Mi-Dessau 97: Kirsch – Thiele (57. Pfeiffer), Zuchowski (61. Tanz), Noth, Wille (46. Andersch), Bahn, (46. Poniedzialek), Meßing (67. Wünsche), Benedix, Simon

JSG Lutherkicker: Ritter – Schmidt, Kautzsch, Kießling, Zager, Dorn, Gholami, Alhamwi (73. Müller), Jentzsch, Geißler, Wagner

Tore: 0:1 Mohamad Alhamwi (2.), 1:1 Damien Simon (13.), 1:2 Paul Zager (23.); Schiedsrichter: Marko Thormann (Oranienbaum-Wörlitz); Zuschauer: 23