Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: In der Partie am Freitag war die JSG Lutherkicker gegenüber dem TSV Rot-Weiß Zerbst machtlos und wurde mit 1:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Wittenberg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Dirk Zaddach. Der Trainer von JSG musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Zerbst beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Ronny Plenz (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Daniel Gallasch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Louis Rauschenbach das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (42.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der TSV Rot-Weiß Zerbst musste noch einmal Gelb hinnehmen (50.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Paul Zager (52.).

Minute 52 JSG Lutherkicker auf Augenhöhe mit TSV Rot-Weiß Zerbst – 1:1

Unentschieden. Zerbsts Jannis Syring konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

32 Minuten nach der Pause konnte Toni Luis Albrecht (Zerbst) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 3:1 verließen die Zerbster den Platz als Sieger. Die JSGer sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – TSV Rot-Weiß Zerbst

JSG Lutherkicker: Kruczynski – Zager (67. Körner), Kautzsch, Geißler (82. Kiewel), Mrasek, Dorn, Sprenger, Staack (67. Haberzeth), Hassani (46. Henze), Mateus, Grabo (46. Renner)

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hanuszkiewicz, Becker, Friedrich, Albrecht (89. Schmidt), Geilich, Nehring (62. Abdulrahman), Hänsel (62. Syring), Rauschenbach, Schmitz, Hahn

Tore: 0:1 Louis Rauschenbach (42.), 1:1 Paul Zager (52.), 1:2 Jannis Syring (63.), 1:3 Toni Luis Albrecht (77.); Schiedsrichter: Ronny Plenz (Wittenberg); Zuschauer: 45