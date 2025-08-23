Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: In der Partie am Samstag war die SG 1948 Reppichau gegenüber dem Dessauer SV 97 machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

Osternienburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christian Löbel. Der Trainer von Reppichau musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Dessau beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Franz Deutschbein (Porst OT Köthen) eine Gelbe Karte an die Reppichauer (39.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Spieler Nummer 3 (Dessauer SV 97 e.V.) netzte in der 1. Minute der zweiten Halbzeit (46.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

SG 1948 Reppichau gerät 0:2 ins Hintertreffen – 79. Minute

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Die SG 1948 Reppichau steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der Dessauer SV 97 e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Christoph Suren.

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Spieler Nummer 10, den Ball ins Netz zu befördern (79.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die SG 1948 Reppichau rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – Dessauer SV 97

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Wollmerstädt, Pelz, Meyer (17. Hirschmann), Stock, Gassner, Hamann (36. Wartemann), Storm, Ehrenberg, Sachse

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 0:1 (46.), 0:2 (79.); Schiedsrichter: Franz Deutschbein (Porst OT Köthen); Zuschauer: 24