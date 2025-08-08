Dem SV Blau-Rot Pratau U19 gelang es am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, die NSG Wa-Mi-Dessau 97 mit 3:1 (0:1) zu besiegen. 66 Zuschauer waren live dabei.

Wittenberg/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der SV Blau-Rot Pratau U19 nach einem deutlichen Rückstand die NSG Wa-Mi-Dessau 97 mit einem 3:1 (0:1) bezwungen.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Jeremy Gabe Noth das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 musste einmal Gelb hinnehmen (39.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Wittenberger revanchieren: In Minute 57 wurde das Gegentor durch Spieler Nummer 13 erzielt.

SV Blau-Rot Pratau U19 Kopf an Kopf mit NSG Wa-Mi-Dessau 97 – 1:1 in Minute 57

Unentschieden. Prataus Theo Geißler konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 15

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 steckte noch einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Geißler den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (90.). Damit war der Triumph der Wittenberger entschieden. Die Wittenberger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Wa-Mi-Dessau 97

SV Blau-Rot Pratau U19: – Bilke (31. Alnazzal), Kruse, Bullert (25. Kobsa), Röthing (46. Pötzsch), Al Falougi, Kühnl, Richter, Viola, Geißler, Carius

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Rettig (62. Rintelmann), Wolter, Tanz, Noth (36. Wünsche), Bahn, Benedix, Zuchowski, Lautenschläger, Lauenroth, Wille

Tore: 0:1 Jeremy Gabe Noth (7.), 1:1 (57.), 2:1 Theo Geißler (84.), 3:1 Theo Geißler (90.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Zuschauer: 66