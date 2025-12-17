Der TSV Rot-Weiß Zerbst sicherte sich am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 3:2 (1:2)-Heimsieg gegen die SG 1948 Reppichau.

Zerbst/anhalt/MTU. Am Freitag haben sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und die SG 1948 Reppichau ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:2).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Leander Nehring das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Pepe Böhme (24.) erzielt wurde.

24. Minute TSV Rot-Weiß Zerbst und SG 1948 Reppichau im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Tim Wollmerstädt für Reppichau (26.). Es blieb spannend. Vincent Geilich traf für Zerbst (66). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 11

Schon zwei Minuten später konnte Toni Luis Albrecht (Zerbst) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Zerbster Elf erzielen (68.). In Spielminute 83 handelte sich die SG 1948 Reppichau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – SG 1948 Reppichau

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hänsel (39. Albrecht), Pötzschke, Nehring, Friedrich (31. Becker), Hahn, Schmitz (24. Abdulrahman), Geilich, Hanuszkiewicz (39. Henning)

SG 1948 Reppichau: Storm – Stock, Ehrenberg, Böhme, De Wispelaere, Pelz, Gassner, Bachmann, Wollmerstädt

Tore: 1:0 Leander Nehring (10.), 1:1 Pepe Böhme (24.), 1:2 Tim Wollmerstädt (26.), 2:2 Vincent Geilich (66.), 3:2 Toni Luis Albrecht (68.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 150