Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV erzielte der Gastgeber Sportring Mücheln (Flex) gegen den SV Merseburg 99 ein 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der Sportring Mücheln (Flex) und der SV Merseburg 99 am Sonntag 3:3 (1:1) getrennt.

Es waren bereits 25 Minuten des Spiels vergangen, als Taylor Kitze für Mücheln traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Aber die Merseburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Benjamin Bohm erzielt.

Sportring Mücheln (Flex) Kopf an Kopf mit SV Merseburg 99 – 1:1 in Minute 43

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Jason Lee Rabe/Merseburg (53.), gefolgt von Niklas Richter (Sportring Mücheln (Flex)) in Minute 76 und Ahmad Ahmad (SV Merseburg 99) in Minute 78. Spielstand 3:2 für den SV Merseburg 99.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

In der Nachspielzeit nutzte der Sportring Mücheln (Flex) noch einmal die Gelegenheit. In der achten Minute konnte Yannik Jaskula (Mücheln) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Mücheln erlangen (90.+8). Die Müchelner sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – SV Merseburg 99

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Büttner, Richter, Jaskula, Hellfayer, Reinboth, Marggraf, Kunze, Keiling (57. Ehret), Putzer (61. Bruckauf), Kitze (86. Heine)

SV Merseburg 99: Mehovic – Kersten, Bohm (54. Alsaleh), Daoud, Ryll (63. Degenhardt), Geisler, Herashchenko (63. Idrizovic), Alhussein Alramadan (82. Reci), Ahmad, Alhussein Alramadan, Rabe (82. Hoffmann)

Tore: 1:0 Taylor Kitze (25.), 1:1 Benjamin Bohm (43.), 1:2 Jason Lee Rabe (53.), 2:2 Niklas Richter (76.), 2:3 Ahmad Ahmad (78.), 3:3 Yannik Jaskula (90.+8); Schiedsrichter: Ingo Lehmann (Schkopau); Zuschauer: 45