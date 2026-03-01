Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 6:0 (4:0) fegte die Mannschaft des SV Großgräfendorf den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Platz.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. Die Lauchstädter haben am Sonntag dem Gegner aus Lützen souveräne sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:0 (4:0) gingen sie vom Platz.

Nach nur 15 Minuten schoss Jonas Henze das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Bereits wenige Minuten später leisteten die Gäste sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Kevin Nadolny den Ball ins eigene Tor und brachte den Hausherren einen weiteren Vorsprung (24.).

24. Minute: SV Großgräfendorf baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Lauchstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maik Heinel im gegnerischen Tor. Finn-Luca Wolf traf in Minute 32, Yanic Deubel in Minute 34 und Max Uhlmann in Minute 58. Spielstand 5:0 für den SV Großgräfendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Die Lauchstädter wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Darren Marggraf wurde für Jonas Henze eingesetzt und Max Zänker für Finn-Luca Wolf. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 66 fiel das letzte Tor der Partie. 21 Minuten nach Anpfiff gelang es Darren Marggraf, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 zu festigen (66.). Die Gegner vom TSV Eintracht Lützen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Lauchstädter sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Großgräfendorf: Deubel – Werner, Ernst, Uhlmann, Henze (63. Marggraf), Weniger, Meyer (83. Hofmann), Geier (74. Lautenschläger), Wolf (63. Zänker)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Hristov, Burau, Pretzsch, Nadolny, Weiß, Nadolny, Putzer, Neidhold (23. Tober)

Tore: 1:0 Jonas Henze (15.), 2:0 Kevin Nadolny (24.), 3:0 Finn-Luca Wolf (32.), 4:0 Yanic Deubel (34.), 5:0 Max Uhlmann (58.), 6:0 Darren Marggraf (66.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Zuschauer: 30