Der 1. FC Zeitz unter Leitung von Trainer Stefan Meißner feierte ein überlegenes Ergebnis über den Sportring Mücheln (Flex) mit einem 7:2 (5:1) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV-Partie.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Lennie Kämpfe für Zeitz traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Zeitzer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Kämpfe der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (10.).

Dann waren die abgeschlagenen Müchelner dran: Niklas Richter versenkte den Ball in der 21. Minute. Gefährlich wurde die Situation für die Zeitzer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 3:1 aus. Kämpfe verschafften ihrem Team drei weitere Tore (28., 30., 40.). Dann gelang es den Müchelnern, dem Sportring Mücheln e.V. (Flex) etwas entgegenzusetzen. Richter versenkte den Ball in der 55. Spielminute noch einmal. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Zeitzer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Ali Abdullahi Hassan versenkte den Ball in Spielminute 58. Spielstand 6:2 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Philip Mike Rieger, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:2 zu erweitern (86.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – Sportring Mücheln (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Eckardt, Reiche, Rolke, Kämpfe, Schubert, Schröter, Rothe, Felgenträger

Sportring Mücheln (Flex): Herrmann – Marggraf, Hellfayer, Büttner, Heine, Richter, Kitze, Reinboth, Claus

Tore: 1:0 Lennie Kämpfe (2.), 2:0 Lennie Kämpfe (10.), 2:1 Niklas Richter (21.), 3:1 Lennie Kämpfe (28.), 4:1 Julius Christopher Rolke (30.), 5:1 Lennie Kämpfe (40.), 5:2 Niklas Richter (55.), 6:2 Ali Abdullahi Hassan (58.), 7:2 Philip Mike Rieger (86.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Zuschauer: 29