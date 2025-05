Neunmal hat der SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) am Freitag gegen die Gegner aus JSG eingenetzt. 9:1 (3:0) für die Weißenfelser.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Bruno Heil für Langendorf traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Max Mühling (15.) erzielt wurde.

Minute 15: SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Heiko Jahn im gegnerischen Tor. Jamal Abdul Malik Dosdal traf in Minute 22, Nick Jahn in Minute 51, Domenic Sven Nitzschke in Minute 65, Mühling in Minute 77, Moritz Ostermann in Minute 83 und Mühling zweimal in Minute 87 und 88. Spielstand 9:0 für den SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 16

Unmittelbar darauf gelang es Domenic Tobias Leipelt, den Ball ins Netz zu befördern und den JSGern noch ein ehrenrettendes Tor zu verschaffen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) – JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau

SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell): Bach – Jahn (78. Pydde), Joch, Mühling, Nitzschke, Ostermann, Heil, Krug, Gontscharow (19. Panser), Perrey, Dosdal

JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau: Förster – Rödiger (46. Jakob), Müller, Griese, Rudloff, Esteraki, Häcker (46. Böhme), Sander, Leipelt, Schäffer

Tore: 1:0 Bruno Heil (9.), 2:0 Max Mühling (15.), 3:0 Jamal Abdul Malik Dosdal (22.), 4:0 Nick Jahn (51.), 5:0 Domenic Sven Nitzschke (65.), 6:0 Max Mühling (77.), 7:0 Moritz Ostermann (83.), 8:0 Max Mühling (87.), 9:0 Max Mühling (88.), 9:1 Domenic Tobias Leipelt (90.); Schiedsrichter: Olaf Karius (Naumburg); Zuschauer: 32