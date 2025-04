In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau am Wochenende eine bittere Pleite gegen den SV Merseburg 99 und ging 0:8 (0:6) vom Platz.

Leuna/MTU. Die 42 Zuschauer auf dem Sportplatz Zöschen haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau ein ernüchterndes 0:8 (0:6) hinnehmen musste.

Adrian Kräuter (SV Merseburg 99) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Benjamin Bohm (9.) erzielt wurde.

9. Minute: JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau liegt 0:2 zurück

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Abdullah Alhussein Alramadan traf in Minute 10, Diyar Daoud in Minute 24, Abdullah Alhussein Alramadan in Minute 33, Noah Niclas Reinke in Minute 44 und Dean Hoffmann in Minute 53. Spielstand 7:0 für den SV Merseburg 99.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Ahmad Ahmad, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:8 auszubauen (87.). Die JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau – SV Merseburg 99

JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau: Förster – Theurich, Güttel, Schäffer, Rudloff, Müller, Leipelt, Häcker, Trapp, Esteraki, Jakob (24. Böhme)

SV Merseburg 99: Mehovic – Henze, Szator, Kersten, Alhussein Alramadan (46. Hoffmann), Kräuter, Bohm, Alhussein Alramadan (46. Fribus), Reinke (46. Ahmad), Ryll, Daoud (46. Rutkovskaya)

Tore: 0:1 Adrian Kräuter (7.), 0:2 Benjamin Bohm (9.), 0:3 Abdullah Alhussein Alramadan (10.), 0:4 Diyar Daoud (24.), 0:5 Abdullah Alhussein Alramadan (33.), 0:6 Noah Niclas Reinke (44.), 0:7 Dean Hoffmann (53.), 0:8 Ahmad Ahmad (87.); Schiedsrichter: Piet Rosenthal (Kabelsketal); Zuschauer: 42