Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 10:0 (6:0) fegte die Mannschaft der SG Döllnitz die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Samstag vom Spielfeld.

Schkopau/MTU. Zehnmal hat die SG Döllnitz am Samstag gegen die Gegner aus JSG eingenetzt. 10:0 (6:0) für die Schkopauer.

Levin Taylor Querfeld (SG Döllnitz e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Schkopauer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Oskar Voigt der Torschütze (5.).

SG Döllnitz führt nach 5 Minuten 2:0

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die JSGer. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Acht Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Karl Niclas Trisch traf gleich mehrmals – in Minute 13 und 25, Paul Seifert in Minute 35, Lio Xavier Ofiara zweimal in Minute 44 und 51, Levin Taylor Querfeld in Minute 58 und Mika Ben Bültermann in Minute 70. Spielstand 9:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Trisch den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Schkopauer aber nicht mehr wettmachen. Die Schkopauer haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)

SG Döllnitz: Petzold – Trisch, Harmatha, Voigt (29. Ofiara), Lizon, Querfeld, Eckert, Seifert, Bültermann

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Alhammoud, Ghriwati (45. Darwish), Azab, Abdullah, Ehsas, Ramo, Alabud, Deckner

Tore: 1:0 Levin Taylor Querfeld (2.), 2:0 Oskar Voigt (5.), 3:0 Karl Niclas Trisch (13.), 4:0 Karl Niclas Trisch (25.), 5:0 Paul Seifert (35.), 6:0 Lio Xavier Ofiara (44.), 7:0 Lio Xavier Ofiara (51.), 8:0 Levin Taylor Querfeld (58.), 9:0 Mika Ben Bültermann (70.), 10:0 Karl Niclas Trisch (90.); Schiedsrichter: Kai Gebhardt (Schkopau/ OT Ermlitz); Zuschauer: 37