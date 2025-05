In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die SG Blau-Weiß Bad Kösen am Wochenende eine bittere Pleite gegen den 1. FC Zeitz und ging 0:6 (0:2) vom Platz.

Die 15 Beobachter auf dem Sportplatz Bad Kösen haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SG Blau-Weiß Bad Kösen ein ernüchterndes 0:6 (0:2) hinnehmen musste.

In Minute 17 schoss Lennie Kämpfe das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Blau-Weiß Bad Kösen steckte einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis ein (27.). Die Zeitzer waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 44 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Kämpfe.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Leon Thäle traf in Minute 49, Julius Christopher Rolke in Minute 56 und Leon Thäle in Minute 77. Spielstand 5:0 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Naumburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 17

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1. FC Zeitz musste einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Laurenz Reiche (Zeitz) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 6:0 gingen die Zeitzer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Bad Kösen – 1. FC Zeitz

SG Blau-Weiß Bad Kösen: Vogel – Proske (12. Trautmann), Reichelt, Mühlberg, Rohloff, Mylius, Schäler, Apostel, Jauch

1. FC Zeitz: Erler – Kämpfe (69. Wendler), Thäle, Aghayev (46. Reiche), Michel (54. Rothe), Felgenträger (54. Müller), Körner, Rolke (69. Eckardt), Exler

Tore: 0:1 Lennie Kämpfe (17.), 0:2 Lennie Kämpfe (44.), 0:3 Leon Thäle (49.), 0:4 Julius Christopher Rolke (56.), 0:5 Leon Thäle (77.), 0:6 Laurenz Reiche (87.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Zuschauer: 15