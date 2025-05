In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die SG Blau-Weiß Bad Kösen am Wochenende eine bittere Pleite gegen den SV Merseburg 99 und ging 2:20 (1:10) vom Platz.

Naumburg/MTU. Die SG Blau-Weiß Bad Kösen und der SV Merseburg 99 haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:20 (1:10).

Gleich nach dem Anstoß schoss Benjamin Bohm das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Louis Apostel den Ball ins Netz (6.).

1:1 im Duell zwischen SG Blau-Weiß Bad Kösen und SV Merseburg 99 – 6. Minute

Unentschieden. Die Merseburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Benjamin Bohm verschaffte seinem Team siebzehn weitere Tore (10., 17., 23., 27., 29., 34., 40., 42., 44., 48., 58., 59., 63., 64., 66., 68., 70.). Dann schafften es die Naumburger, die Dominanz der Merseburger nochmal herauszufordern. Apostel versenkte den Ball in der 73. Minute ein weiteres Mal. Kräuter versenkte den Ball in der 78. Minute noch einmal. Spielstand 19:2 für den SV Merseburg 99.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Naumburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 15

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Blau-Weiß Bad Kösen musste einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Kräuter (Merseburg) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 20:2 gingen die Merseburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Bad Kösen – SV Merseburg 99

SG Blau-Weiß Bad Kösen: Vogel – Gebauer, Chemnitz (29. Trautmann), Jauch (36. Malak), Proske, Schäler, Reichelt (28. Rohloff), Apostel, Mylius

SV Merseburg 99: Rutkovskaya – Alhussein Alramadan, Kräuter, Küster (26. Fribus), Alhussein Alramadan, Ryll, Kersten (26. Daoud), Bohm, Reinke

Tore: 0:1 Benjamin Bohm (2.), 1:1 Louis Apostel (6.), 1:2 Benjamin Bohm (10.), 1:3 Yahya Alhussein Alramadan (17.), 1:4 Yannic Tyler Ryll (23.), 1:5 Benjamin Bohm (27.), 1:6 Yahya Alhussein Alramadan (29.), 1:7 Yannic Tyler Ryll (34.), 1:8 Yannic Tyler Ryll (40.), 1:9 Yahya Alhussein Alramadan (42.), 1:10 Yahya Alhussein Alramadan (44.), 1:11 Adrian Kräuter (48.), 1:12 Noah Niclas Reinke (58.), 1:13 Noah Niclas Reinke (59.), 1:14 Adrian Kräuter (63.), 1:15 Abdullah Alhussein Alramadan (64.), 1:16 Noah Niclas Reinke (66.), 1:17 Yahya Alhussein Alramadan (68.), 1:18 Abdullah Alhussein Alramadan (70.), 2:18 Louis Apostel (73.), 2:19 Adrian Kräuter (78.), 2:20 Adrian Kräuter (86.); Schiedsrichter: Felix Köhler (An der Poststraße); Zuschauer: 30