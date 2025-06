Die SG Spergau errang am 18. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 87 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau.

Leuna/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 87 Besuchern auf dem Sportplatz Sumpfwald Spergau geboten. Die Leunaer setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus JSG durch.

Spieler Nummer 13 (SG Spergau e.V.) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Leunaer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Spieler Nummer 18 der Torschütze (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 18

Doppelpack von bringt SG Spergau 2:0 in Führung – Minute 67

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau kassierte einmal Gelb.

Unmittelbar darauf gelang es Spieler Nummer 21, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (69.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Spergau – JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau

SG Spergau: –

JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau: Förster – Jakob, Müller, Griese, Esteraki, Weinkauf, Rudloff, Schäffer, Leipelt, Trapp

Tore: 1:0 (45.), 2:0 (67.), 3:0 (69.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 87