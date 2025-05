Am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnte sich die SG Spergau vor 45 Zuschauern über einen soliden 4:2 (3:1)-Erfolg gegen den SC Naumburg freuen.

Am Donnerstag haben sich die SG Spergau und der SC Naumburg ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:1).

Nach 17 Minuten schoss Spieler Nummer 10 das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Leunaer konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Mathias Werner der Torschütze (22.).

SG Spergau und SC Naumburg – 1:1 in Minute 22

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Naumburger den Ball in der 23. Minute unglücklich ins eigene Tor. Dann konnte Spergau einen weiteren Erfolg verbuchen. versenkte den Ball in Spielminute 38 zum zweiten Mal. Es wollte den Spergauern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Junior Moussa traf in Spielminute 49. Spielstand 3:2 für die SG Spergau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

In Minute 56 fiel das letzte Tor der Partie. Elf Minuten nach Anpfiff gelang es Spieler Nummer 10, den Ball erneut ins Netz zu befördern (56.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 82 handelte sich die SG Spergau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Spergau – SC Naumburg

SG Spergau: –

SC Naumburg: Saliger – Moussa, Am Mihr, Ringleben, Ndeve (75. Glotze), Götze (35. Bakhet), Mahi, Shekhani, Heinze, Werner (64. Tsymokh), Schmidt

Tore: 1:0 (17.), 1:1 Mathias Werner (22.), 2:1 Lenny Saliger (23.), 3:1 (38.), 3:2 Junior Moussa (49.), 4:2 (56.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Leipzig); Zuschauer: 45