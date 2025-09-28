Eine Niederlage für die TSG Wörmlitz-Böllberg besiegelte den 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die SG Döllnitz mit 4:5 (0:3).

Halle/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz am Sonntag 4:5 (0:3) getrennt.

Es waren bereits 26 Minuten des Spiels vergangen, als Levin Taylor Querfeld für Döllnitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Schkopauer legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Oskar Voigt der Torschütze (38.).

TSG Wörmlitz-Böllberg liegt 0:2 im Rückstand – 38. Minute

Die Schkopauer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Levin Taylor Querfeld versenkte den Ball in der 43. Minute, gefolgt von Karl Niclas Trisch (45.). Wörmlitz-Böllberg legte nochmal vor. Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Trisch den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (87.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Schkopauer aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Funke, Hajrizaj (26. Ölmez), Schulze (75. Reso), Ouedraogo (45. Haase), Redzhebov, Löbel, Moussa Diop (45. Gorgas)

SG Döllnitz: Petzold – Schumacher, Seifert, Lizon, Eckert, Querfeld, Bültermann, Voigt (59. Eska), Trisch

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 0:4 Karl Niclas Trisch (45.), 1:4 Emir Redzhebov (49.), 2:4 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:4 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:5 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32