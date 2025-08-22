Ergebnis 2. Spieltag TSV Eintracht Lützen verliert auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen SV Großgräfendorf
Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am vergangenen Freitag war der TSV Eintracht Lützen gegenüber dem SV Großgräfendorf machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.
Lützen/MTU. Das Match zwischen Lützen und Großgräfendorf ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.
Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Lützener Gastgeber bereit: Nur acht Minuten nach Spielstart lenkte Kevin Nadolny den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Lauchstädtern unerwartet die Führung (8.). Die Lauchstädter legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Finn-Luca Wolf der Torschütze (47.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr
- Austragungsort: Lützen
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
- Spieltag: 2
TSV Eintracht Lützen liegt 0:2 zurück – 47. Minute
Das letzte Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Pause, als Wolf den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (68.). Damit war der Triumph der Lauchstädter entschieden.
Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – SV Großgräfendorf
TSV Eintracht Lützen: Bui – Staude, Putzer, F. M. Nadolny, Laufer, K. Nadolny, Weiß, Lehmann, Neidhold, Burau (46. Tober), Hristov
SV Großgräfendorf: Deubel – Nehrkorn (46. Tietze), Ernst, Wolf (70. Lautenschläger), Weniger, Geier, Henze, Werner, Meyer, Goldschmidt (60. Marggraf), Hofmann (46. Bunzel)
Tore: 0:1 Kevin Nadolny (8.), 0:2 Finn-Luca Wolf (47.), 0:3 Finn-Luca Wolf (68.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 19