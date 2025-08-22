Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am vergangenen Freitag war der TSV Eintracht Lützen gegenüber dem SV Großgräfendorf machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

TSV Eintracht Lützen verliert auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen SV Großgräfendorf

Lützen/MTU. Das Match zwischen Lützen und Großgräfendorf ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Lützener Gastgeber bereit: Nur acht Minuten nach Spielstart lenkte Kevin Nadolny den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Lauchstädtern unerwartet die Führung (8.). Die Lauchstädter legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Finn-Luca Wolf der Torschütze (47.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

TSV Eintracht Lützen liegt 0:2 zurück – 47. Minute

Das letzte Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Pause, als Wolf den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (68.). Damit war der Triumph der Lauchstädter entschieden.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – SV Großgräfendorf

TSV Eintracht Lützen: Bui – Staude, Putzer, F. M. Nadolny, Laufer, K. Nadolny, Weiß, Lehmann, Neidhold, Burau (46. Tober), Hristov

SV Großgräfendorf: Deubel – Nehrkorn (46. Tietze), Ernst, Wolf (70. Lautenschläger), Weniger, Geier, Henze, Werner, Meyer, Goldschmidt (60. Marggraf), Hofmann (46. Bunzel)

Tore: 0:1 Kevin Nadolny (8.), 0:2 Finn-Luca Wolf (47.), 0:3 Finn-Luca Wolf (68.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 19