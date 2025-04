Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unfassbaren 7:0 (3:0) fegte die Mannschaft des SV Mertendorf die SG Blau-Weiß Bad Kösen am Sonntag vom Spielfeld.

Mertendorf/MTU. Gleich siebenmal hat der SV Mertendorf am Sonntag gegen die Gäste aus Bad Kösen eingenetzt. 7:0 (3:0) für die Mertendorfer.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Theodor Karsten Kuballa für Mertendorf traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Anton Kusch den Ball ins Netz (18.).

SV Mertendorf führt mit 2:0 – 18. Minute

Der Siegeszug der Mertendorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Michael Schöppe im gegnerischen Tor. Dimitrios-Dionisios Weibezahl traf in Minute 27, Luca Elias Roßner zweimal in Minute 46 und 61 und Tim Schumann in Minute 66. Spielstand 6:0 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Jason Jurke, den Ball ins Netz zu befördern (79.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SG Blau-Weiß Bad Kösen

SV Mertendorf: N. J. Schmidt – T. K. Kuballa (30. Schumann), Schade (56. Stolze), Jurke (82. K. W. Schmidt), Seyfarth, Weibezahl (45. Roßner), Burkhardt, Kusch, Mehlig (26. K. Kuballa)

SG Blau-Weiß Bad Kösen: Vogel – Chemnitz (22. Malak), Apostel, Proske, Jauch, Mühlberg, Schäler, Moschinski, Gebauer

Tore: 1:0 Theodor Karsten Kuballa (8.), 2:0 Anton Kusch (18.), 3:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (27.), 4:0 Luca Elias Roßner (46.), 5:0 Luca Elias Roßner (61.), 6:0 Tim Schumann (66.), 7:0 Jason Jurke (79.); Schiedsrichter: Olaf Müller (Hohenmölsen); Zuschauer: 29