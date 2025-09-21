Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TSG Grün-Weiß Möser und SV Arminia Magdeburg II am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Möser/MTU. Auf dem Sportplatz haben 43 Zuschauer am Sonntag das Match zwischen der TSG Grün-Weiß Möser und dem SV Arminia Magdeburg II verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Arminia Magdeburg II

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Rudolf, Thiele, Gonsior, Kliemann, Schilf (49. Schlaizer), Thon, Kersten (68. Rogge), Spanka (78. Mäser), Gerbig, Drobysh

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Schütz, Kreuter (46. Mohammed), Ahmed (68. Thürnagel), Chwoika, Ellebrecht, Berisha, Lang (46. Truong), Krühne-Ploetz, Diener, Michalek (68. Althaus)

; Schiedsrichter: Nils Hoffmann (Magdeburg); Zuschauer: 43