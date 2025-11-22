Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am vergangenen Samstag war die SV Fortuna Magdeburg II gegenüber dem MTV 1887 Welsleben machtlos und wurde 0:3 (0:0) besiegt.

0:3 – SV Fortuna Magdeburg II verliert auf dem heimischen Platz klar gegen MTV 1887 Welsleben

Magdeburg/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Tizian Seide mit 0:3 (0:0) gegen Welsleben eine Niederlage eingestehen müssen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Jonas Frederik Hellige (MTV 1887 Welsleben) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 59, als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Die Welsleber legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jan Luca Filax der Torschütze (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

Minute 70: SV Fortuna Magdeburg II mit 0:2 im Rückstand

Unmittelbar darauf gelang es Tristan Marx, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 zu festigen (75.).

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg II – MTV 1887 Welsleben

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Qasemi, Geppert, Ogunjimi, Rösener, Haidari, Viohl, Rottstock, Stielke (79. Riemann), Fatah (46. Alahmad Alhassa), Trittel

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Al-Alwan, Richter (39. Bernau), Löbel, Tugendheim (81. Richter), Niemann (36. Gloria), Marx, Holm, Brych, Hellige, Filax

Tore: 0:1 Jonas Frederik Hellige (59.), 0:2 Jan Luca Filax (70.), 0:3 Tristan Marx (75.); Zuschauer: 35