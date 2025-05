Die NSG Karith / Pretzien hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie gegen den Magdeburger SV Börde mit 3:6 (0:0).

Nach einem fesselnden Duell haben sich die NSG Karith / Pretzien und der Magdeburger SV Börde am Sonntag 3:6 (0:0) getrennt.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Jamie-Oliver Mielke für Karith / Pretzien traf und drei Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (48.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Karith / Pretzien steckte einmal Gelb ein (51.). Die Gommeraner konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Benny Pascal Blümel der Torschütze (57.).

NSG Karith / Pretzien und Magdeburger SV Börde – 1:1 in Minute 57

Spielstand 1:1. Das Magdeburger Team legte sich ins Zeug und erlangte die Führung. Bruno Lampe versenkte den Ball in der 60. Spielminute. Die Gommeraner blieben ihnen auf den Fersen. Felix Fuchs schoss und traf in der 71. Minute noch einmal, gefolgt von Mielke (73.). Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Blümel schoss und traf in Minute 75, gefolgt von Pepe Schuster und Jannes Neshau (77., 80.). Spielstand 5:3 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 17

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Neshau den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:6 festigte (82.). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG Karith / Pretzien – Magdeburger SV Börde

NSG Karith / Pretzien: Ackmann – Garnatz (14. Wernicke), Lange, Fabian, Thauß, Schröder, Knobloch, Mielke, Fuchs

Magdeburger SV Börde: Heide – Blümel, Naumann, Neshau, Begest, Krauel, Jahn, Schuster, Lampe

Tore: 1:0 Jamie-Oliver Mielke (48.), 1:1 Benny Pascal Blümel (57.), 1:2 Bruno Lampe (60.), 2:2 Felix Fuchs (71.), 3:2 Jamie-Oliver Mielke (73.), 3:3 Benny Pascal Blümel (75.), 3:4 Pepe Schuster (77.), 3:5 Jannes Neshau (80.), 3:6 Jannes Neshau (82.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 15