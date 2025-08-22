Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V errangen Dirk Hoffmann und sein Team SV Union Heyrothsberge gegen die SV Fortuna Magdeburg II – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Biederitz/MTU. Am Freitag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Biederitzer gewannen deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Magdeburg.

Es waren bereits 34 Minuten des Spiels vergangen, als Nicholas Tobias Montag für Heyrothsberge traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SV Fortuna Magdeburg II musste zweimal Gelb hinnehmen (36.). Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Montag den Ball ins Netz (45.).

Nicholas Tobias Montag kickt SV Union Heyrothsberge in 2:0-Führung – Minute 45

Der Siegeszug der Biederitzer brach nicht ab. Minute 65: Heyrothsberge traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Hobohm ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die SV Union Heyrothsberge steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Ben Wehnert den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (82.). Damit war der Sieg der Biederitzer entschieden. Die SV Union Heyrothsberge sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Fortuna Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Skrzypszok, Karmrodt, Wehnert, Kadriu, Hobohm, Irps (55. Hrachowitz), Montag, Hanke, Felter, Ursu

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Ogunjimi, Viohl (46. Stiebert), Fatah (60. Aissa Maadoui), Drizari, Bolou (46. Rottstock), Trittel, Sommerschuh, Abosultan, Qasemi (66. Riemann), Jordan

Tore: 1:0 Nicholas Tobias Montag (34.), 2:0 Nicholas Tobias Montag (45.), 3:0 Hannes Hobohm (65.), 4:0 Ben Wehnert (82.); Schiedsrichter: Andreas Zepter (Reuden); Zuschauer: 22