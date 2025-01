Der Magdeburger SV Börde unter Leitung von Coach Dirk Lehmann feierte ein überlegenes Ergebnis über die NSG Karith / Pretzien mit einem 5:1 (3:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie.

Magdeburg/MTU. Die Magdeburger haben am Sonntag dem Rivalen aus Karith / Pretzien ganze fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Benny Pascal Blümel (Magdeburger SV Börde) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Blümel (22.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Dirk Lehmann im gegnerischen Tor. Arne Gallert traf in Minute 29, Pepe Friedel in Minute 49 und Jannes Neshau in Minute 57. Spielstand 5:0 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.11.2024, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 8

Nur eine Minute später konnte Jamie-Oliver Mielke (Karith / Pretzien) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Karith / Pretzien erzielen (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die NSG Karith / Pretzien wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der Magdeburger SV Börde rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – NSG Karith / Pretzien

Magdeburger SV Börde: Model – Jahn, Blümel (38. Sievers), Gallert (46. Lampe), Schuster, Heide, Krauel (39. Dunkel), Naumann (35. Begest), Friedel (51. Neshau)

NSG Karith / Pretzien: Deistler – Fuchs, Lange, Elfert, Kühn (17. Klemm), Mielke, Zimmermann, Fabian, Wernicke

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (10.), 2:0 Benny Pascal Blümel (22.), 3:0 Arne Gallert (29.), 4:0 Pepe Friedel (49.), 5:0 Jannes Neshau (57.), 5:1 Jamie-Oliver Mielke (58.); Schiedsrichter: Karl-Eduard Postrach (Magdeburg); Zuschauer: 25