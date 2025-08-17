Ein 5:5 (2:2)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Roter Stern Sudenburg und die Union 1861 Schönebeck ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:5 (2:2).

Nach 15 Minuten schoss Lukas Helmel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Schönebecker konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Hassan Abdi Abdiwahaab der Torschütze (30.).

30. Minute Roter Stern Sudenburg auf Augenhöhe mit Union 1861 Schönebeck – 1:1

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Schönebecker konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Lukas Helmel versenkte den Ball in Minute 40 noch einmal. So leicht ließen sich die Berliner jedoch nicht abhängen. Yannik Elze versenkte den Ball in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (48.). Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Tristan Schöne schoss und traf in der 68. Spielminute. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Berliner legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Mit einem Doppelpack von . Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Helmel schoss und traf in der 88. Minute noch einmal. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Philipp Maurice Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Schönebecker zu erlangen (90.+3). Der Roter Stern Sudenburg rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Union 1861 Schönebeck

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Zen Al Abeden, Abdiwahaab, Moukadamou, Alkhalaf, Thapa, Aaraj, Richter, Fasou, Elze

Union 1861 Schönebeck: – Böhm, Tromski, Boese, Schulze, Helmel, Meinecke, Lohre, Staufenbiel, Schöne, Wölfer

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36