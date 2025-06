Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V errangen Sven Bindseil und sein Team NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:2 (6:0) wider.

Mahamud Abdel Kadir Ahmed (NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Ahmed den Ball ins Netz.

Die Oscherslebener schafften es, nochmal zu erhöhen. Noah Maximilian Jülich traf in Minute 29 zum dritten Mal, gefolgt von Mahamud Abdel Kadir Ahmed (39.). Zu all dem Jammer lenkte der Magdeburger den Ball in der 40. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Jülich versenkte den Ball in Minute 43 noch einmal. Magdeburg-Neustadt legte nochmal vor. Mohamad Hamida traf in Minute 50. Levi Räke traf in Spielminute 68. Spielstand 7:1 für die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.06.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 18

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Anton Friedrich Kusch den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (84.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Magdeburger aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben: Heine – Mohamadi (46. Räke), Niebuhr, H. L. Jülich (46. Grüneberg), Welz, Okunowski (20. Friese), N. M. Jülich (46. Mohamed), Apel, Borchers, Bindseil, Ahmed (46. Alsatuf)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Alexander – Ellwardt (32. Winzerling), Aloso, Abdulkarim (32. Berger), Hamida, Hajadmir, Schlicht, Lange, Wiegel, Kusch, Thiele

Tore: 1:0 Mahamud Abdel Kadir Ahmed (8.), 2:0 Mahamud Abdel Kadir Ahmed (25.), 3:0 Noah Maximilian Jülich (29.), 4:0 Mahamud Abdel Kadir Ahmed (39.), 5:0 Paul Winzerling (40.), 6:0 Noah Maximilian Jülich (43.), 6:1 Mohamad Hamida (50.), 7:1 Levi Räke (68.), 7:2 Anton Friedrich Kusch (84.); Schiedsrichter: Patrick Wiedekind (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 30