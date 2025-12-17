In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V kassierte der Möckeraner Turnverein am Wochenende eine bittere Pleite gegen die SV Union Heyrothsberge und ging 1:15 (0:7) vom Platz.

Möckern/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Daniel Herrmann hat am Freitag vor 22 Zuschauern auf dem Sportplatz- Platz 2 ganze fünfzehn Tore einstecken müssen. Das Spiel endete 1:15 (0:7).

Nicholas Tobias Montag (SV Union Heyrothsberge) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Ben Wehnert den Ball ins Netz (12.).

Möckeraner Turnverein sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 12

Es lief nicht gut für den Möckeraner Turnverein. In Minute 61 gelang es Spieler Nummer 18 noch, die Ehre der Möckeranerer zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Drei mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Möckeranerer. Spielstand 14:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Wehnert den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:15 erweiterte (90.). Damit war der Sieg der Biederitzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – SV Union Heyrothsberge

Möckeraner Turnverein: Bunde – Thunert, Herrmann, Alalo, Kharchenko (46. Ehret), Otte (46. Alshaman), Kulms, Meier, Paulo, Sidibe, J. K. Ott

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Irps (30. Hrachowitz), Montag, Kadriu, Karmrodt (86. Wagner), Wehnert, Sensenschmidt, Ursu, Skrzypszok, Ziemann, Felter (46. Schneider)

Tore: 0:1 Nicholas Tobias Montag (4.), 0:2 Ben Wehnert (12.), 0:3 Ben Wehnert (14.), 0:4 Jean-Luca Sensenschmidt (17.), 0:5 Jean-Luca Sensenschmidt (18.), 0:6 Jakob Theodor Hrachowitz (34.), 0:7 Lennox Skrzypszok (41.), 0:8 Ben Wehnert (46.), 0:9 Jannes Ziemann (48.), 0:10 Ben Wehnert (53.), 1:10 Asad Alalo (61.), 1:11 Jannes Ziemann (67.), 1:12 Ben Wehnert (70.), 1:13 Ben Wehnert (78.), 1:14 Jared Karmrodt (82.), 1:15 Ben Wehnert (90.); Zuschauer: 22