Für den Gastgeber MSC Preussen/ Roter Stern endete das Duell mit der NSG Karith / Pretzien am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einem 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der MSC Preussen/ Roter Stern und die NSG Karith / Pretzien am Sonntag 2:2 (2:1) getrennt. Schiedsrichter Karl-Eduard Postrach (Magdeburg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Ibrahim Alkhalaf (MSC Preussen/ Roter Stern) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger konterten in der 36. Minute. Diesmal war Miguel Hohmann der Torschütze.

1:1 im Duell zwischen MSC Preussen/ Roter Stern und NSG Karith / Pretzien – 36. Minute

Unentschieden. Preussens Marius Sebastian Seitz konnte seinem Team in Minute 44 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 16

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der rettende Treffer für die NSG Karith / Pretzien, als Jonathan Raphael Elfert den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Gommeraner Team errang (54.).

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen/ Roter Stern – NSG Karith / Pretzien

MSC Preussen/ Roter Stern: Bindemann – M. S. Seitz, Alhamad, Badr, Haloum, Schulz (64. Mustaf Abdalla), Alkhalaf, M. S. Seitz, Fasou, Göricke (73. Mohieddin), Fischer

NSG Karith / Pretzien: Ackmann – Hohmann, Klemm (31. Elfert), Hanebutte, Fuchs, Zimmermann, Garnatz (46. Schröder), Lange, Mielke, Schröder, Knobloch

Tore: 1:0 Ibrahim Alkhalaf (7.), 1:1 Miguel Hohmann (36.), 2:1 Marius Sebastian Seitz (44.), 2:2 Jonathan Raphael Elfert (54.); Schiedsrichter: Karl-Eduard Postrach (Magdeburg); Zuschauer: 30