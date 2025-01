Magdeburg/MTU. Der FSV 1895 Magdeburg und die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben haben sich am Freitag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (1:1).

In Minute 20 schoss Thorben Ulrich Struwe das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Louis Apel (33.).

FSV 1895 Magdeburg und NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben – 1:1 in Minute 33

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Ben Luca Illies/Magdeburg (54.), gefolgt von Marc Julien Bindseil (NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben) in Minute 58. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Danial Mohamadi, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Oscherslebener zu entscheiden (60.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 65 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom FSV 1895 Magdeburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV 1895 Magdeburg – NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben

FSV 1895 Magdeburg: Große – Rezai, Seeger, Suchanek, Struwe, Illies, Krüger (76. Voigt), Maliuk (80. Köppe), Longinotti, Reuter, Krönert-Weber

NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben: Heine – Wolff, Mohamadi, Bindseil, Jülich, Jülich (46. Alsatuf), Mohamed, Räke (70. Jäckel), Apel, Manegold (45. Kegel), Mohr

Tore: 1:0 Thorben Ulrich Struwe (20.), 1:1 Louis Apel (33.), 2:1 Ben Luca Illies (54.), 2:2 Marc Julien Bindseil (58.), 2:3 Danial Mohamadi (60.); Schiedsrichter: Abdala Aladas (Magdeburg); Zuschauer: 50