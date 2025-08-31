Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unglaublichen 8:2 (3:1) fegte die Mannschaft der JSG Mittelelbe den Möckeraner Turnverein am Sonntag vom Platz.

Burg/MTU. Die JSG Mittelelbe und der Möckeraner Turnverein haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 8:2 (3:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Till Hensel für JSG traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die JSGer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Timo Wendler der Torschütze (14.).

Dann konnte JSG einen weiteren Erfolg verbuchen. Mika Maltritz traf in der 21. Spielminute. Dann waren die abgeschlagenen Möckeranerer dran: Levi Herrmann traf in Minute 25. Brenzlich wurde es für die JSGer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:1. Bennet Kunze traf in Spielminute 47, gefolgt von Mika Maltritz und Jann Rudolph (53., 55.). Möckeraner legte nochmal vor. Ivan Chornobay traf in Spielminute 57. Jann Rudolph traf in Minute 64 noch einmal. Spielstand 7:2 für die JSG Mittelelbe.

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Hensel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:2 zu festigen (70.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Mittelelbe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (84.). Die JSGer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – Möckeraner Turnverein

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Müller (37. Kunze), Grunewald, Wendler (46. Endert), Hensel, L. Schmidt, Bösner (21. Fraaß), P. Tuchen (46. Pasedag), Maltritz, Rudolph, B. Tuchen

Möckeraner Turnverein: Bunde – Sidibe (58. Alalo), Kharchenko, Otte, Ott, Herrmann, Alshaman (29. Chornobay), Kulms, Thunert, Paulo, Hanke (29. Schmied)

Tore: 1:0 Till Hensel (6.), 2:0 Timo Wendler (14.), 3:0 Mika Maltritz (21.), 3:1 Levi Herrmann (25.), 4:1 Bennet Kunze (47.), 5:1 Mika Maltritz (53.), 6:1 Jann Rudolph (55.), 6:2 Ivan Chornobay (57.), 7:2 Jann Rudolph (64.), 8:2 Till Hensel (70.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Zuschauer: 30